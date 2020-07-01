Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2020 года: всего 306 новых случаев, но 6 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2020 года

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По официальной статистике Минздрава, 1 июля в Беларуси зафиксировано 62 424 случая заражения коронавирусом. За сутки прибавилось только 306 новых случаев - это на 22 случая меньше, чем 30 июня, а также выздоровели 1499 человек. Всего перенесли и выздоровели от коронавирусной инфекции 47 553 белоруса. Умерли еще 6 человек с коронавирусом и рядом хронических заболеваний. За весь период умерли 398 пациентов.

Напомним, что 30 июня Беларусь перешагнула миллионный рубеж по числу проведенных тестов, а точнее, было проведено 1 млн 785 тестов. К 1 июля к этому числу прибавилось еще 12 271.

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