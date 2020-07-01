Штабы претендентов Бабарико и Цепкало будут обжаловать отвергнутые подписи

Избиркомы забраковали почти 200 тыс подписей в поддержку Бабарико и 85 тыс подписей Валерия Цепкало

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В сообщении штаба Бабарико отмечается, что «Центральной избирательной комиссией объявлено, что после первого этапа проверок, у признаны действительными 165 744 подписи. Представители претендента категорически не согласны с этим решением. Ими было подано 365 000 подписей. Хотелось бы знать, что случилось с остальными 200 000, пишет afn.by.

В сообщении также говорится, что 1 июля были отправлены жалобы в 11 районных избиркомов по Беларуси. «Мы подадим жалобы и в другие комиссии. Это главное и единственное, что мы можем предпринять на данном этапе», - рассказали в штабе Бабарико.

Валерия Цепкало проверка лишила 85 тыс подписей. Его штаб отмечает, что собрали 200 тысяч подписей, сдали в избирательные комиссии 160 тысяч. Центризбиркомом признано действительными всего 75 249 подписей.

Пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан заявляет, что представителями команды обязательно будут все эти моменты обжалованы. «Сдаваться или останавливаться никто не собирается», — добавил пресс-секретарь.

Есть предположение, что Валерием Цепкало будет сделано заявление о дальнейших действиях после своего схода с президентской гонки.

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