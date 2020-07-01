2020-07-01T13:40:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Посол России высказался о ситуации с Белгазпромбанком: «Важно скорейшее завершение работы временной администрации»

Свою позицию по «делу Белгазпромбанка» Дмитрий Мезенцев рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь
Анна ЖУРАВЛЕВА
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Свою позицию по «делу Белгазпромбанка» Дмитрий Мезенцев рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь.Свою позицию по «делу Белгазпромбанка» Дмитрий Мезенцев рассказал в эфире радио Sputnik Беларусь.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Первое, на что обратил внимание посол России в Беларуси, это на важность скорейшее завершение работы временной администрации, а также согласование состава правления Белгазпромбанка. Дмитрий Мезенцев также сделал акцент на имиджевые потери, который понес Белгазпромбанка как один из ведущих банков в Беларуси. По его мнению, имиджевые потери должны быть снивелированы, а законные интересы акционеров и клиентов банка должны быть обеспечены.

- Это значимо для этой кредитной организации и для всего банковского сообщества Беларуси. Важно, чтобы общественности и в дальнейшем доводилась информация о том, как ведется доследственная проверка, следствие, насколько обоснованы претензии, которые предъявляются, — считает Мезенцев.

По мнению посла, белорусские правоохранители действуют строго по закону. Мезенцев подчеркнул, что неслучайно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что с итогами проверки будут ознакомлены и Интерпол, и страны-соседи, и Россия, и США, пишет Sputnik.

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Ровно год назад, 30 апреля, Дмитрий Мезенцев был назначен послом. Мы побеседовали с Дмитрием Федоровичем об отношениях между странами и узнали, где он успел побывать и что увидеть за это время в Беларуси (далее).

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Посол России высказался о ситуации с Белгазпромбанком: «Важно скорейшее завершение работы временной администрации»
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