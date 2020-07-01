2020-07-01T15:09:13+03:00
Политика
КП Беларусь

К 2022 году Беларусь будет покупать газ по российским ценам? Владимир Семашко сообщил о решении газового вопроса

Посол Беларуси в России также высказал недовольство о неисполнении российской стороной прежних договоренностей
Анна ЖУРАВЛЕВА
Поделиться:
Посол Беларуси в России также высказал недовольство о неисполнении российской стороной прежних договоренностей.Посол Беларуси в России также высказал недовольство о неисполнении российской стороной прежних договоренностей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Во время онлайн-брифинга Семашко сообщил, что еще в 2011 году, когда в ноябре были подписаны пакетные межправительственные соглашения, по которым после продажи оставшихся акций «Белтрансгаза» (50%) решались вопросы ценообразования и транзита газа. Цель этих соглашений была следующая: Беларусь и Россия придет «если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ». Однако сегодня в Смоленской области газ стоит в два раза дешевле, чем в Беларуси, отметил Семашко.

- При этом мы констатируем, что «Газпромом» не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути - методику создания единого рынка, - заявил посол.

Дипломат отметил, что в 2019 году Беларусь и Россия должны были пройти внутригосударственные согласования и подписать бессрочное соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года.

- Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось. Сегодня, скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения. Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (выравнивание цены на газ) в 2017 году, будет выполнена, - заявил Владимир Семашко, передает belta.by.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посол России высказался о ситуации с Белгазпромбанком: «Важно скорейшее завершение работы временной администрации» (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Похудевший и чисто выбритый. Тихановскому накинули ещё 15 суток ареста
«Ну это полное «руки вверх». Владимир Семашко рассказал о предложении России об интеграции
«Как будто кто-то набрал фекалий в рот и плюнул». Цепкало высказался об обвинениях
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2020 года: всего 306 новых случаев, но 6 умерших
К 2022 году Беларусь будет покупать газ по российским ценам? Владимир Семашко сообщил о решении газового вопроса
Посол России высказался о ситуации с Белгазпромбанком: «Важно скорейшее завершение работы временной администрации»
Штабы претендентов Бабарико и Цепкало будут обжаловать отвергнутые подписи
Видеофакт! В Славгородском районе милиция нашла заблудившуюся пенсионерку, а местные сотрудники МЧС помогли ей выбраться из болота
Минчане продолжают жаловаться на качество воды. «Минскводоканал» извиняется и работает круглосуточно
В Барановичах на 2,5 года осудили бывшего директора школы, в которой на стадионе умер ребенок
От строительства жилья военным до открытия магазина в агрогородке и школы с бассейном в Бобруйске: Лукашенко поручил решить жалобы белорусов
С 1 июля повысили пенсии. Это первое повышение в 2020 году
В Полоцке поймали велосипедного «маньяка»: тот украл два велосипеда за день, причем один - у ребенка
С 1 июля белорусам будут предлагать встречу с медиатором перед разводом
Дальнобойщики, выдыхайте: условия, введенные из-за коронавируса для водителей, отменили
В Италии на пляже умер 38-летний мужчина из Беларуси
Умер актер Виктор Проскурин, сыгравший одну из главных ролей в «Жестоком романсе»
В МВД ответили на заявления белорусов о незаконности задержания Бабарико и пропаже подписных листов
Наталья Эйсмонт о встрече Путина и Лукашенко: «Обсудили все вопросы, которые нужно было»
В штабе Черечня заявили, что сдали подписей меньше, чем им засчитал ЦИК: разница существенная
Как-то так: Евросоюз снизил стоимость шенгена для белорусов до €35, но границы оставил закрытыми
В Кировском районе почти трое суток в лесу искали 81-летнюю бабушку: а она вышла сама и с ведром лисичек!
В Минске уже с 1 июля ограничивают движение всего транспорта по проспекту Независимости - автобусы и маршрутки пустят в объезд
«Это не было однократным шагом»: Макей заявил, что поставки нефти из США в Беларусь продолжатся