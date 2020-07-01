К 2022 году Беларусь будет покупать газ по российским ценам? Владимир Семашко сообщил о решении газового вопроса

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Во время онлайн-брифинга Семашко сообщил, что еще в 2011 году, когда в ноябре были подписаны пакетные межправительственные соглашения, по которым после продажи оставшихся акций «Белтрансгаза» (50%) решались вопросы ценообразования и транзита газа. Цель этих соглашений была следующая: Беларусь и Россия придет «если не к равным, то к очень близким, сопоставимым с Россией ценам на газ». Однако сегодня в Смоленской области газ стоит в два раза дешевле, чем в Беларуси, отметил Семашко.

- При этом мы констатируем, что «Газпромом» не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года. Там было четко прописано: для того чтобы мы двигались к близким, сопоставимым ценам, мы должны были до конца 2018 года разработать методику ценообразования в Союзном государстве, по сути - методику создания единого рынка, - заявил посол.

Дипломат отметил, что в 2019 году Беларусь и Россия должны были пройти внутригосударственные согласования и подписать бессрочное соглашение о ценообразовании на газ с 1 января 2020 года.

- Мы многократно предлагали разные методики, но, к сожалению, это соглашение не состоялось. Сегодня, скажу откровенно, мы не удовлетворены той ценой, которая есть, и неисполнением нашими коллегами соглашения. Но мы видим, что есть понимание, и считаем, что к 1 января 2022 года задача, которую мы ставили (выравнивание цены на газ) в 2017 году, будет выполнена, - заявил Владимир Семашко, передает belta.by.

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