«Как будто кто-то набрал фекалий в рот и плюнул». Цепкало высказался об обвинениях

На пресс-конференции Цепкало заявил, что будет оспаривать признание недействительными территориальными избирательными комиссиями большого количества подписей в его поддержку. Скрин видео: facebook.com

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1 июля в Минске состоялась пресс-конференция претендента в кандидаты в президенты Беларуси Валерия Цепкало. По поводу заявления на него в Генпрокуратуру политик сказал, что к нему в этом деле еще не обращались правоохранители.

Заявление в Генпрокуратуру Валерий назвал полным бредом. Следовательно, прокомментировать он его не смог. Признался, что материалы не читал, просто «посмотрел по диагонали и понял, что там такой бред, как будто кто-то набрал фекалий в рот и плюнул».

Все же он признал, что знает лично бизнесмена из Турции Седата Игдеджи, но расценивает эти отношения как ошибку. Ошибкой он называет и допуск турка к строительству объектов ПВТ, так как за ним следовало много невыполненных обязательств.

На пресс-конференции он заявил, что будет оспаривать признание недействительными территориальными избирательными комиссиями большого количества подписей в его поддержку. Штаб претендента уже направил соответствующие документы для получения актов выбраковки.

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