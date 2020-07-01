«Ну это полное «руки вверх». Владимир Семашко рассказал о предложении России об интеграции

Дружественная страна предлагала Беларуси передать на наднациональный уровень 95% полномочий. Такое предложение поступило послу Беларуси в России в 2019 году

Изменить размер текста: A A

Подробности предложения об интеграции Беларуси и России от российской стороны Владимир Семашко рассказал во время онлайн-брифинга ко Дню Независимости. По словам дипломата, в 2019 году российские власти предлагали Беларуси передать на наднациональный уровень 95% полномочий. Однако Семашко уверен, что углубление интеграции должно проходить без ущерба для суверенитета.

- Вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное "руки вверх" называется, - рассказал посол. - Даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть.

Дипломат сделал акцент на том, что в ЕС, по его подсчетам, только 18% функций наднациональных полномочий. Остальные – решаются на национальном уровне. Владимир Семашко в качестве примера привел Европейский союз.

Затронул Семашко и вопрос введения общей валюты в Союзном государстве. Он подчеркнул, что, независимо от размеров экономик, в едином эмиссионном центре должно быть равноправие.

- Надо разумно подойти к этому вопросу, ни в России, ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет, - заявил посол, пишет belta.by.