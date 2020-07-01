2020-07-01T17:40:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Похудевший и чисто выбритый. Тихановскому накинули еще 15 суток ареста

Суд состоялся по видеосвязи
Сергей Диндиков
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Тихановский сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Фото: sputnik.byТихановский сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Фото: sputnik.by
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Ленинский районный суд Гродно назначил блогеру Сергею Тихановскому дополнительно 15 суток ареста. В этот раз он отсидит за неподчинение законным требованиям милиции на его задержании 29 мая во время пикета в Гродно, пишет spring96.org.

29 мая Тихановским было оказано сопротивление милиционерам, говорится в протоколе об административном правонарушении. Блогер не признал своей вины.

Состоялся суд по видеосвязи. На экране многие присутствующие обратили внимание, что он выглядит сильно похудевшим. Внешний вид Сергея аккуратен. Он чисто выбрит. Позже из его разговора всем стало ясно, что Тихановский чувствует себя хорошо. Он много шутил, критиковал действующую власть. Также во всеуслышание блогер задавал неудобные вопросы. Несколько раз заседание прерывалось из-за смеха и аплодисментов в зале.

Тихановский сейчас находится в СИЗО №1 в Минске. Он обвиняется по уголовному делу об организации массовых беспорядков. Это не первое продление ареста блогера. Правоохранители вновь и внoвь ему что-то вменяют.

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