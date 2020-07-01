Грозы и сильные дожди. Что приготовила погода на четверг, 2 июля

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30 июня и 1 июля в Беларуси было жарко, но комфортно. Однако жара возвращается. 2 июля температура воздуха по республике достигнет +27...+30 градусов. Ожидаются грозы, днем сильные дожди, порывистый ветер. В Минске будет облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь - вероятность осадков 80 - 90%. Температура воздуха +25…+27°C. В Гродно и Бресте ожидается такая же погода, как и в столице. Только в Бресте будет немного жарче - до +29 градусов. Однако, как это часто бывает, жарче всего будет в Гомеле: воздух прогреется до 30 градусов. В Могилеве и Витебске до 28°C, сообщает сайт Белгидромета.

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