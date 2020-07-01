Вот такой вот день рождения. Из окна мансарды в Пинском районе выпала пятилетняя девочка

Она жива. На данный момент ребенок находится в больнице

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В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что 30 июня из окна мансарды в Пинском районе выпала пятилетняя девочка.

«Ребенок поднялся на мансардный этаж в свою комнату. Там было открыто окно, и девочка из него выпала. Родители, которые находились в это время на улице с ее братом, услышали крик и обнаружили ребенка, который лежал на земле», - пояснили в СК.

Пятилетняя девочка упала с высоты 4,5 метра и получила телесные повреждения. Она жива. На данный момент ребенок находится в больнице.

Несчастный случай произошел в день рождения девочки.

Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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