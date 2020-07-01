Лидия Ермошина прокомментировала несостыковку в числе подписей за Черечня и Канопацкую

Лидия Ермошина прокомментировала не состыковку в числе подписей за Черечня и Канопацкую Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава ЦИК считает, что во всем виноваты претенденты, которые не контролируют свои инициативные группы

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БелаПАН обратился к Лидии Ермошиной за комментарием по поводу ситуации с расхождением количества подписей за выдвижение кандидатов в президенты Сергея Черечня - подавали 106,5 тысячи, а признали действительными 143 109, на что глава ЦИК ответила:

- Это еще одно доказательство того, что у нас некоторые претенденты вообще не контролируют деятельность своих инициативных групп. У Центральной комиссии есть только сведения, которые ей сообщают нижестоящие комиссии. А нижестоящие комиссии эти сведения берут из подсчетов подписей, которые поступили.

Лидия Ермошина также отметила, что «приписывать что-то руководителю, скажем так, оппозиционной партии - это такая полная нелепость, даже нечего тут комментировать».

Глава ЦИК думает, что часть координаторов инициативных групп сдали подписи, но не проинформировали Черечня. Такую же картину она видит и с Анной Канопацкой, у которой было собрано, по ее заявлением, 110 тысяч подписей, а ЦИК указал о 146 588.

Лидия Ермошина также не смогла объяснить, почему произошел такой большой отсев подписей у Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Напомним, что из 365 тысяч подписей за Бабарико признали действительными только 165 744. Цепкало сдал 160 тысяч подписей, но признали всего 75 249. Таким образом Цепкало покинул предвыборную гонку.

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