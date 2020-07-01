Бабарико обжаловал решение суда, который отказал ему в рассмотрении жалобы о заключении под стражу

Адвокат встретился с экс-банкиром в СИЗО и тот подписал жалобу в Минский городской суд

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Бабарико решил обжаловать решение Центрального суда, который отказал ему в рассмотрении жалобы о заключении под стражу. Об этом сообщил БелаПАН.

Во вторник, 1 июля, адвокату экс-банкира удалось посетить Бабарико в СИЗО.

«Виктор Дмитриевич хорошо себя чувствует, он здоров, держится уверенно. Он знает, что правда на его стороне», - отметил Лаевский.

Адвокат Бабарико также рассказал, что кандидат в президенты в его присутствии «подписал и передал через изолятор жалобу в Минский городской суд на постановление, которое вынесли 30 июня в Центральном суде».

Во вторник, 30 июня, адвокат также написал жалобу в Минский городской суд, где обжаловал решение Центрального суда. Лаевский добавил, что они вместе с Бабарико ждут, когда данные жалобы будут рассмотрены. Адвокат подчеркнул, что он и его клиент используют «все законные способы защиты».

Про условия содержания адвокат сообщил, что они «более или менее». А что касается писем, которые люди отправляют Виктору Бабарико, то он их еще так и не получил.