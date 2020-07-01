2020-07-01T18:52:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Авария в Минске: водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него

Водитель мотоцикла отказался от госпитализации
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту в Минске. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаАвтомобилист не уступил дорогу мотоциклисту в Минске. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Изменить размер текста:

В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 30 июня, во вторник, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него

«Как удалось установить, автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 20-летний водитель двигался по улице Купревича в сторону улицы Скорины. Он не уступил дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение», — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.

Водитель мотоцикла отказался от госпитализации.

Водителю, который находился за рулем автомобиля «Фольксваген» предъявлен административный протокол, в котором предусмотрен штраф от пяти до двадцати базовых величин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ» и врезался в него.

Водитель «Фольксвагена» разворачивался. В аварии никто не пострадал. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Штаб Бабарико: «Мы подали заявку в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдума»
Глава МИД Владимир Макей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и Евросоюзом
Мужчина в Минске распиливал металлическую бочку с краской при помощи болгарки и…получил ожоги
Авария в Минске: водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него
Бабарико обжаловал решение суда, который отказал ему в рассмотрении жалобы о заключении под стражу
Лидия Ермошина прокомментировала несостыковку в числе подписей за Черечня и Канопацкую
Вот такой вот день рождения. Из окна мансарды в Пинском районе выпала пятилетняя девочка
Грозы и сильные дожди. Что приготовила погода на четверг, 2 июля
Похудевший и чисто выбритый. Тихановскому накинули еще 15 суток ареста
«Ну это полное «руки вверх». Владимир Семашко рассказал о предложении России об интеграции
«Как будто кто-то набрал фекалий в рот и плюнул». Цепкало высказался об обвинениях
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2020 года: всего 306 новых случаев, но 6 умерших