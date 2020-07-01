Авария в Минске: водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него

Автомобилист не уступил дорогу мотоциклисту в Минске. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 30 июня, во вторник, водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него

«Как удалось установить, автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 20-летний водитель двигался по улице Купревича в сторону улицы Скорины. Он не уступил дорогу мотоциклисту. Произошло столкновение», — рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска Ирина Кавецкая.

Водитель мотоцикла отказался от госпитализации.

Водителю, который находился за рулем автомобиля «Фольксваген» предъявлен административный протокол, в котором предусмотрен штраф от пяти до двадцати базовых величин.

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