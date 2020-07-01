2020-07-01T19:31:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчина в Минске распиливал металлическую бочку с краской при помощи болгарки и…получил ожоги

В какой-то момент произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости
ИННА КОРСАК
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Мужчина распиливал болгаркой металлическую бочку с краской и получил ожоги. Фото: pixabay.comМужчина распиливал болгаркой металлическую бочку с краской и получил ожоги. Фото: pixabay.com
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На официальном сайте МЧС Беларуси сообщили, что 29 июня, в понедельник, пенсионер в Минске распиливал болгаркой металлическую бочку с краской получил ожоги.

«Удалось выяснить, что мужчина работал в гараже, который находится на улице Халтурина. Когда он отпиливал болгаркой крышку бочку, то произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости», — пояснили в МЧС.

Мужчина с ожогами был доставлен в больницу. Он госпитализирован.

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