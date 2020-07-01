Мужчина в Минске распиливал металлическую бочку с краской при помощи болгарки и…получил ожоги

Мужчина распиливал болгаркой металлическую бочку с краской и получил ожоги. Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте МЧС Беларуси сообщили, что 29 июня, в понедельник, пенсионер в Минске распиливал болгаркой металлическую бочку с краской получил ожоги.

«Удалось выяснить, что мужчина работал в гараже, который находится на улице Халтурина. Когда он отпиливал болгаркой крышку бочку, то произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости», — пояснили в МЧС.

Мужчина с ожогами был доставлен в больницу. Он госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт! В Славгородском районе милиция нашла заблудившуюся пенсионерку, а местные сотрудники МЧС помогли ей выбраться из болота.

Пенсионерку обнаружили на небольшом островке в болоте. (подробности)

Девушка надела кольцо на безымянный палец правой руки и... оно застряло.

Сотрудники МЧС помогли девушке снять кольцо с помощью специального инструмента [фото] (подробности)