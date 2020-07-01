Мужчина в Минске распиливал металлическую бочку с краской при помощи болгарки и…получил ожоги
На официальном сайте МЧС Беларуси сообщили, что 29 июня, в понедельник, пенсионер в Минске распиливал болгаркой металлическую бочку с краской получил ожоги.
«Удалось выяснить, что мужчина работал в гараже, который находится на улице Халтурина. Когда он отпиливал болгаркой крышку бочку, то произошла вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости», — пояснили в МЧС.
Мужчина с ожогами был доставлен в больницу. Он госпитализирован.
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