Глава МИД Владимир Макей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и Евросоюзом

Макей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и Евросоюзом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Уже с 1 июля виза для белорусов подешевела до 35 евро

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Как сообщает БЕЛТА, глава МИД Владимир Макей во время онлайн-конференции с европейским комиссаром по вопросам соседства, высказался за возможное введение, в будущем, безвизового режима между Белраусью Европейским союзом.

Макей во время своего выступления подчеркнул, что одно из важнейших достижений «Восточного партнерства» — упрощение визового режима реадмиссии с Евросоюзом.

Напомним, что с 1 июля виза для белорусов подешевела до 35 евро. Ранее она стоила 60 евро.

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