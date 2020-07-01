Глава МИД Владимир Макей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и Евросоюзом
Как сообщает БЕЛТА, глава МИД Владимир Макей во время онлайн-конференции с европейским комиссаром по вопросам соседства, высказался за возможное введение, в будущем, безвизового режима между Белраусью Европейским союзом.
Макей во время своего выступления подчеркнул, что одно из важнейших достижений «Восточного партнерства» — упрощение визового режима реадмиссии с Евросоюзом.
Напомним, что с 1 июля виза для белорусов подешевела до 35 евро. Ранее она стоила 60 евро.
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