2020-07-01T20:10:34+03:00
Политика
КП Беларусь

Глава МИД Владимир Макей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и Евросоюзом

Уже с 1 июля виза для белорусов подешевела до 35 евро
ИННА КОРСАК
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Макей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и ЕвросоюзомМакей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и ЕвросоюзомФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Как сообщает БЕЛТА, глава МИД Владимир Макей во время онлайн-конференции с европейским комиссаром по вопросам соседства, высказался за возможное введение, в будущем, безвизового режима между Белраусью Европейским союзом.

Макей во время своего выступления подчеркнул, что одно из важнейших достижений «Восточного партнерства» — упрощение визового режима реадмиссии с Евросоюзом.

Напомним, что с 1 июля виза для белорусов подешевела до 35 евро. Ранее она стоила 60 евро.

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