2020-07-01T20:43:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Штаб Бабарико: «Мы подали заявку в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдума»

Об этом во время прямого эфира сообщила Мария Колесникова
ИННА КОРСАК
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В штабе Бабарико заявили, что уже подали заявку в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдумаВ штабе Бабарико заявили, что уже подали заявку в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдумаФото: Павел МАРТИНЧИК
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В официальном Youtube-канале Виктора Бабарико 1 июля прошел стрим, где Мария Колесникова, которая его вела, рассказала, что уже подана заявка в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдума.

«Мы планируем провести встречу в парке Дружбы Народов. У нас будет прекрасная возможность познакомиться, пообщаться друг с другом и позадавать интересные вопросы», — отметила Колесникова.

Она также добавила, что чем больше людей будут задействованы в обсуждение вопросов по изменению Конституции, тем «полезнее это будет для будущего Беларуси».

Напомним, что 19 июня штаб Бабарико опубликовал видео, где экс-банкир предложил провести общереспубликанский референдум. Менее чем за сутки в инициативную группу записались более 7,5 тысяч человек.

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