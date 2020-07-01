Штаб Бабарико: «Мы подали заявку в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдума»
В официальном Youtube-канале Виктора Бабарико 1 июля прошел стрим, где Мария Колесникова, которая его вела, рассказала, что уже подана заявка в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдума.
«Мы планируем провести встречу в парке Дружбы Народов. У нас будет прекрасная возможность познакомиться, пообщаться друг с другом и позадавать интересные вопросы», — отметила Колесникова.
Она также добавила, что чем больше людей будут задействованы в обсуждение вопросов по изменению Конституции, тем «полезнее это будет для будущего Беларуси».
Напомним, что 19 июня штаб Бабарико опубликовал видео, где экс-банкир предложил провести общереспубликанский референдум. Менее чем за сутки в инициативную группу записались более 7,5 тысяч человек.
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