В Генпрокуратуре заявили, что задержание Бабарико является законным

В ведомстве также добавили, что законность «проверена и подтверждена судом»

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На официальном сайте Генеральной прокуратуры заявили, что задержание Виктора Бабарико является законным.

«В Генпрокуратуру поступило огромное количество обращений от граждан, которые интересуются законностью задержания Бабарико. Напомним, что он является участником уголовного процесса. И мы сообщаем, что законность проверена и Генпрокуратурой, в том числе. Также данная информация подтверждена постановлением Центрального суда», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что белорусы несут заявления и в МВД, где также интересуются законностью задержания экс-банкира. В МВД ответили, что это не в их компетенции.

Напомним, что Виктор Бабарико вместе со своим сыном были задержаны 18 июня.

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