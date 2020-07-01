Водитель «Ситроена» в Лунинецком районе разворачивался и врезался в «Рено». Автомобиль съехал в кювет
В УВД Брестского облисполкома сообщили, что 30 июня, во вторник, водитель «Ситроен» в Лунинецком районе разворачивался и врезался в «Рено». Автомобиль съехал в кювет.
«За рулем автомобиля «Ситроен» находился 69-летний водитель», — сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Пожилой мужчина с травмами был оперативно доставлен в больницу.
Проводится проверка.
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