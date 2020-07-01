Сотрудники ДФР задержали личную помощницу Бабарико, которая проработала с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет

Елена Карагачева находится, на данный момент, в СИЗО КГБ

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В Телеграм-канале Виктора Бабарико сообщили, что 1 июля вечером сотрудники департамента финансовых расследований задержали личную помощницу Бабарико, которая проработала с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет. Женщина также являлась членом его инициативной группы.

Елена Карагачева была доставлена и находится в СИЗО КГБ.

В штабе сообщили, что при первой же возможности адвокаты приступят к защите Карагачевой.

Напомним, что 11 июня, в четверг, в офисах «Белгазпромбанка» прошли обыски. Чуть позже, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщила, что по делу «Белгазпромбанка» были задержаны 15 топ-менеджеров. В четверг, 18 июня, экс-глава банка Виктор Бабарико вместе со своим сыном поехали сдавать подписи. Их остановили сотрудники ДФР и доставили в ведомство для допроса. Ближе к вечеру того же дня стало известно, что экс-банкир и его сын Эдуард задержаны. Виктору Бабарико было предъявлено обвинение по уголовной статье, но ее пока так и не назвали.