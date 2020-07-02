Белорусы Парижа собрались на митинг под проливным дождем, а одним из организаторов был француз

Изменить размер текста: A A

1 июля вечером около 40 человек собрались на второй протест против нарушения ключевых демократических свобод и за свободу политических заключенных у посольства Беларуси в Париже. Сторонников акции встретил проливной дождь. В первые минуты акции организаторы зачитали обращение к посольству на белорусском и русском, затем выстроились в немую цепь на перекрестке двух оживленных артерий Парижа.

Проезжающие мимо автомобилисты поддерживали акцию сигналами автомобилей, изредка подходили французы, выражали поддержку. Несколько французских молодых людей были и среди организаторов протеста. В руках у участников были плакаты с надписями «Свабоду палитвязням», «Санс диктатюр» (без диктатуры), «Либере де опинион» (Свобода мнений») и «Либерте де реюньон» («Свобода собраний»), из колонок звучала песня «Тутэйшы».

Первым к микрофону вышел священник:

- Я задумался - а зачем я сегодня выхожу? Что мне даст этот протест? Я давно живу во Франции, никто меня не арестует, все хорошо. Но ведь это как капелька, ведущая к переменам, эти капельки могут быть в стране, могут быть и в других странах, и они могут однажды превратиться в дождь. Нам есть, с чем сравнивать, мы живем за рубежом, и хотим, чтобы в Беларуси было так же благополучно, как здесь, - поделился своими причинами присоединяться к акции православный священник Антон.

Другие белорусы тоже поделились своими историями:

— Я уехала из Беларуси в 2004 году после референдума по изменению конституции о переизбрании президента неограниченное количество раз. Я была молода, 21 год, мне была необходима свобода. Это был выбор. Сейчас я живу в свободной стране — во Франции. Здесь есть проблемы, но здесь я не боюсь высказывать свое мнение, ходить рядом с полицейскими. Я здесь за то,чтобы мочь вернуться в свободную страну, в которую не могу вернуться уже 15-й год- рассказала белоруска Алиса.

- Я приехала из Пиреней, чтобы сказать: вы должны пропустить черед себя чувства, например, бабушки, которая взвешивает одну картошку, потому что не может позволить себе две - и если при этом вы можете спать спокойно и оставаться дома, это на вашей совести. Большое спасибо тем, кто не отсиживается дома! - взяла микрофон девушка в мокром от ливня светлом плаще.

— Я организовывал этот митинг вместе с вами, и я должен сказать: браво, браво а тус! (Всем браво!) - прокричал француз Микаэль.

Микаэль рассказал «Комсомолке», что у него две основных причины для того, чтобы быть неравнодушным к к чужой стране:

— Когда я жил в Берлине, у меня были друзья из Беларуси, мы были очень близки, и я от них узнал, насколько разной у нас была жизнь. Это страна в Европе, просто представить страшно, насколько меньше возможностей было у них. И я решил применить свои способности - я уже организовывал манифестации, но не политические - чтобы рассказать французам. Это скандал, что мы ничего не знаем о том, что творится в этой европейской стране. Пришли в итоге только пять моих друзей - но и это хорошее начало!

Далеко не все французы были готовы выразить солидарность Беларуси.

-Ол-ла-ла-ла-ла! — в тоне упрека проворчала мадам, объезжая демонстрантов на велисипеде. 16-й район, где находится посольство — один из богатейших в столице, и люди здесь привыкли к спокойствию и тишине.

Посольство во время акции было закрыто, его приемные часы в среду 1 июля ограничивались 12:30 пополудни. Оно осталось безучастным, из дверей здания никто не вышел - ни поддержать, ни остановить участников.