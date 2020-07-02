В Минском районе серийный автовор забрал из незакрытого Lexus 7 тысяч рублей

Мужчина "на удачу" проверял дорогие машины и, если забыли закрыть, забирал деньги и ценности, которые находил. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Кража произошла в одной из деревень под Минском. Мужчину нашли по записям с камер наблюдения [видео]

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В Минском районе директора фирмы обворовали прямо во дворе ее же дома, сообщили в пресс-службе МВД. Кража из авто произошла в деревне Тарасова недалеко от белорусской столицы.

Вечером руководительница вернулась домой, заехала во двор и… забыв запереть авто ушла. Утром женщина обнаружила, что из ее «Лексуса» пропали оставленные там семь тысяч белорусских рублей, потерпевшая позвонила в милицию. Правоохранители сразу же проверили камеры наружного видеонаблюдения.

- На месте был установлен момент кражи: неизвестный мужчина перелез через забор, подошел к авто и спокойно открыл дверцу. По качеству видео трудно было определить личность автовора, но оперативники предположили, что это может быть их «старый знакомый» - человек, который осенью 2019 года уже был причастен к серии автокраж в Тарасово, - рассказали в пресс-службе.

Подозреваемого, 34-летнего минчанина, обнаружили в одном из кафе в Минске. Он не стал скрывать, что кража из «Лексуса» - его рук дело, а еще признался, что за два дня до этого обчистил «БМВ» на соседней улице.

- Еще фигурант рассказал, что за последнее время от проникал и в несколько других незапертых машин, правда, ни денег, ни чего-то ценного там не нашел. За прежние хищения мужчина был приговорен к «домашней химии», но в последнее время скрывался от отбытия наказания. В отношении данных фактов идет следствие, - добавили в МВД.