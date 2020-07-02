Белорусский БелАЗ попал в Книгу рекордов Гиннесса вместе с Bentley и Cadillac
Карьерный самосвал БелАЗ весом 810 тонн попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщила belta.by. Белорусский гигант стал первым в номинации «самый большой автомобиль». Именно эта модель самосвалов снабжена мощностью аж в 4600 лошадиных сил.
В «гиннесовскм» рейтинге самых-самых наряду с БелАЗом - модели Bentley и Cadillac. Например, экспериментальная модель «Бентли Метеор» с двигателем от самолета прозвана самой неэкономичной машиной в мире. Мощный мотор на 850 лошадиных сил, за 100 километров «съедает» 117 литров топлива.
Еще среди рекордсменов - «Кадиллак Эльдора», признанный самой длинной машиной в мире. В переделанной под 30-метровый лимузин машине - 50 мест сидя - как вам такой «автобус» класса шик?!
На Октябрьской площади готовят выставку авто "Судьба гигантов".Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
Кстати, со 2 по 5 июля в центре белорусской столицы пройдет выставка отечественных авто под символичным названием «Судьба гигантов». На Октябрьской площади среди авто гражданского назначения выставят и БелАЗы, сообщила пресс-служба предприятия.
- На выставке будут представлены современные образцы: БелАЗ 7547 и БелАЗ 7555Н с грузоподъемностью 45 и 55 тонн, а также аэродромный тягач БелАЗ 74271 и колесный бульдозер - МоАЗ 68020 - последние разработки жодинских специалистов, - добавил в пресс-службе.
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