«Избили до смерти, а потом подожгли в доме, чтобы замести следы»: жестокое убийство в Глубокском районе

Убийца поджег дом. чтобы выдать все за несчастный случай. Фото: МЧС.

После того, как спасатели потушили пожар, следователи приступили к расследованию и поняли, что жертву убили [фото, видео]

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Трагедия произошла в одном из регионов Витебщины во вторник, 30 июня, проинформировали belta.by в пресс-службе областного УСК.

Утром, около 07.00 часов, в последний день июня по вызову о пожаре в жилом доме в деревне Вышедки Глубокского района приехали сотрудники МЧС. Во время ликвидации возгорания они нашли обгорелый труп мужчины. На месте происшествия работала следственная группа, ее сотрудники пришли к выводу, что смерть погибшего сельчанина - криминального характера.

На пожаре спасатели обнаружили погибшего хозяина дома - пенсионера. Фото: МЧС.

- Предварительно это произошло 29 июня. Компания из трех сельчан выпивала алкоголь. Двое из них, 39- и 62-летний мужчины, в какой-то момент повздорили и завязалась драка. Младший собутыльник сильно избил своего противника. Утром 30 июня, подозреваемый понял, что его гость мертв. Тогда он решил с третьим знакомым перетащить тело погибшего в его дом, а затем поджечь усадьбу, словно это несчастный случай, - уточнила Оксана Лазько, официальный представитель Витебского областного УСК.

Подозреваемый задержали, в их отношение возбуждено уголовное дело. Идет следствие, назначен ряд экспертиз.

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