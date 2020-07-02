2020-07-02T08:13:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Избили до смерти, а потом подожгли в доме, чтобы замести следы»: жестокое убийство в Глубокском районе

После того, как спасатели потушили пожар, следователи приступили к расследованию и поняли, что жертву убили [фото, видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Убийца поджег дом. чтобы выдать все за несчастный случай. Фото: МЧС.Убийца поджег дом. чтобы выдать все за несчастный случай. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в одном из регионов Витебщины во вторник, 30 июня, проинформировали belta.by в пресс-службе областного УСК.

Утром, около 07.00 часов, в последний день июня по вызову о пожаре в жилом доме в деревне Вышедки Глубокского района приехали сотрудники МЧС. Во время ликвидации возгорания они нашли обгорелый труп мужчины. На месте происшествия работала следственная группа, ее сотрудники пришли к выводу, что смерть погибшего сельчанина - криминального характера.

На пожаре спасатели обнаружили погибшего хозяина дома - пенсионера. Фото: МЧС.

На пожаре спасатели обнаружили погибшего хозяина дома - пенсионера. Фото: МЧС.

- Предварительно это произошло 29 июня. Компания из трех сельчан выпивала алкоголь. Двое из них, 39- и 62-летний мужчины, в какой-то момент повздорили и завязалась драка. Младший собутыльник сильно избил своего противника. Утром 30 июня, подозреваемый понял, что его гость мертв. Тогда он решил с третьим знакомым перетащить тело погибшего в его дом, а затем поджечь усадьбу, словно это несчастный случай, - уточнила Оксана Лазько, официальный представитель Витебского областного УСК.

Подозреваемый задержали, в их отношение возбуждено уголовное дело. Идет следствие, назначен ряд экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я говорил, что деда убивать не надо». Верховный суд отменил смертный приговор по делу об убийствах и поджегах в Минской области.

Зимой 2019 года в своих домах были убиты и сожжены двое пожилых мужчин, одному из них было 94 года (подробности).

Правозащитник: «Наличие смертной казни не сдерживает преступников».

Беларусь - единственная страна в Европе, где осужденного могут приговорить к исключительной мере наказания в виде расстрела (подробности).

Глубокое пожар дома 30 06 2020.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости
Погода в Беларуси на 2 июля: «Желтая» опасность, но и жара до +30
«Избили до смерти, а потом подожгли в доме, чтобы замести следы»: жестокое убийство в Глубокском районе
Белорусский БелАЗ попал в Книгу рекордов Гиннесса вместе с Bentley и Cadillac
В Минском районе серийный автовор забрал из незакрытого Lexus 7 тысяч рублей
Белорусы Парижа собрались на митинг под проливным дождем, а одним из организаторов был француз
Сотрудники ДФР задержали личную помощницу Бабарико, которая проработала с ним в «Белгазпромбанке» более 20 лет
Водитель «Ситроена» в Лунинецком районе разворачивался и врезался в «Рено». Автомобиль съехал в кювет
В Генпрокуратуре заявили, что задержание Бабарико является законным
Штаб Бабарико: «Мы подали заявку в Мингорисполком о проведении встречи 12 июля по вопросам референдума»
Глава МИД Владимир Макей высказался за безвизовый режим, в будущем, между Беларусью и Евросоюзом
Мужчина в Минске распиливал металлическую бочку с краской при помощи болгарки и…получил ожоги
Авария в Минске: водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту и врезался в него
Бабарико обжаловал решение суда, который отказал ему в рассмотрении жалобы о заключении под стражу
Лидия Ермошина прокомментировала несостыковку в числе подписей за Черечня и Канопацкую
Вот такой вот день рождения. Из окна мансарды в Пинском районе выпала пятилетняя девочка
Грозы и сильные дожди. Что приготовила погода на четверг, 2 июля
Похудевший и чисто выбритый. Тихановскому накинули еще 15 суток ареста
«Ну это полное «руки вверх». Владимир Семашко рассказал о предложении России об интеграции
«Как будто кто-то набрал фекалий в рот и плюнул». Цепкало высказался об обвинениях
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июля 2020 года: всего 306 новых случаев, но 6 умерших