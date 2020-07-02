2020-07-02T08:43:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 2 июля: «Желтая» опасность, но и жара до +30

Синоптики обещают на четверг грозы в отдельных регионах республики и предупреждают о погоде на выходные дни 3 - 4 июля
Надежда БУТОВИЧ
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Июль в Беларуси ожидаемо начинается с дождей и гроз.Июль в Беларуси ожидаемо начинается с дождей и гроз.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На четверг, 2 июля, в Беларуси синоптики информируют о желтом уровне опасности и штормовом предупреждении. Об этом сообщила пресс-служба Белгидромета на официальном сайте.

Правда, уточняется, что грозы и ливни ожидаются только в отдельных регионах страны. В остальном: сильные дожди местами, кратковременные непродолжительные осадки - на большей территории страны.

В ночное время температура воздуха по стране около +12 - +18 градусов. Но днем значительно потеплеет: около 22 - 29 с плюсом в среднем, а жара до +30 - +32 выше ноля - в южных районах Беларуси.

В праздничную пятницу, 3 июля, в Беларуси будет преобладать облачная погода, грибные дожди, но местами с грозами. Днем в среднем +19 - +25 выше ноля, и, конечно, на юге республики - традиционно жарче: +26 - +30 градусов.

К субботе, 4 июля, дожди и облачная погода сохранятся, но дожди пройдут преимущественно ночью. Максимальная температура днем в среднем +20 -+26 градусов, по юго-востоку Беларуси максимум - до +28 «с плюсом».

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