Погода в Беларуси на 2 июля: «Желтая» опасность, но и жара до +30
На четверг, 2 июля, в Беларуси синоптики информируют о желтом уровне опасности и штормовом предупреждении. Об этом сообщила пресс-служба Белгидромета на официальном сайте.
Правда, уточняется, что грозы и ливни ожидаются только в отдельных регионах страны. В остальном: сильные дожди местами, кратковременные непродолжительные осадки - на большей территории страны.
В ночное время температура воздуха по стране около +12 - +18 градусов. Но днем значительно потеплеет: около 22 - 29 с плюсом в среднем, а жара до +30 - +32 выше ноля - в южных районах Беларуси.
В праздничную пятницу, 3 июля, в Беларуси будет преобладать облачная погода, грибные дожди, но местами с грозами. Днем в среднем +19 - +25 выше ноля, и, конечно, на юге республики - традиционно жарче: +26 - +30 градусов.
К субботе, 4 июля, дожди и облачная погода сохранятся, но дожди пройдут преимущественно ночью. Максимальная температура днем в среднем +20 -+26 градусов, по юго-востоку Беларуси максимум - до +28 «с плюсом».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Париже под проливным дождем прошел митинг в поддержку Беларуси.
Организаторы: белорусы Франции и поддерживающих их француз (подробности).
«Надеемся на продвинутую аудиторию». Два главных музея страны создали квест к 75-летию Победы.
Поучаствовать в игре может любой желающий, нужно лишь собрать команду. «Комсомолка» опробовала себе музейный квест – очень круто (фото, подробности)!
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Погода»