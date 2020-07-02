2020-07-02T09:11:44+03:00
Политика
КП Беларусь

«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости

Президент озвучил официальное поздравлением с госпраздником за день до торжеств
Надежда БУТОВИЧ
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Поздравляя белорусов с Днем Независимости, Александр Лукашенко называет граждан страны «дорогими соотечественниками и уважаемыми друзьями».Поздравляя белорусов с Днем Независимости, Александр Лукашенко называет граждан страны «дорогими соотечественниками и уважаемыми друзьями».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Накануне празднования 3 июля Дня Независимости действующий президент поздравил граждан Беларуси, сообщила пресс-служба президента в четверг, 2 июля.

В тексте поздравления Александр Лукашенко называет граждан страны «дорогими соотечественниками» и «уважаемыми друзьями», говорит о суверенитете, самостоятельном пути развития и истории страны.

- Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история - постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение, - подчеркнул Лукашенко.

И тут же добавил, что даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь право на самостоятельный путь развития все равно «постоянно приходится отстаивать».

То, что главный праздник страны отмечается в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков президент назвал символичным. Напомнив, что Победа «спасла нас от истребления», и заметив, что в Беларуси свято чтят «подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин».

- Сегодня Республика Беларусь - состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни, - констатировал действующий глава Беларуси.

Резюмируя, Лукашенко сказал, что и впредь «мы будем укреплять суверенитет, строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях».

В конце поздравления президент пожелал: «Желаю вам, уважаемые друзья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой».

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«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости
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