Глава ВОЗ: «Сейчас в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса, и у ученых - месяцы до успеха»

В тоже время в организации боятся говорить о гарантии полной защиты от ковида - только надеются. И сообщил о другой пандемии, которая угрожает миру

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В среду, 1 июля, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в интервью изданию «The Washington Post» рассказал о том, что на данный момент по все миру разрабатывают 141 вакцину от коронавируса.

Но начал свое интервью глава организации с объяснения «спора» между ВОЗ и США. Напомним, в конце мая стала известно, что Штаты «окончательно разрывают отношения с ВОЗ», а деньги - около 450 миллионов долларов в год, которые Америка раньше выделяла Всемирной организации - будут перенаправлены в другие структуры.

- США были важнейшим партнером ВОЗ с 1948 года (Прим.: года создания организации). Мы вместе работали над улучшением жизни миллионов людей по всему миру. Если США возвратятся к этой жизненно важной работе , то мы не должны рассуждать, кто пострадает или что будет потеряно, поскольку последствия затронут всех, - пояснил глава ВОЗ.

Здесь Гебрейесус напомнил, что пандемия ковида продемонстрировала, насколько мировому сообществу необходимо взаимосотрудничество, чтобы решить кризис в здравоохранении. И подчеркнул, что сейчас мир не только далек от полной ликвидации рисков, но и большинство людей все еще сильно подвержены «коварному вирусу».

- Разработка вакцины (Прим.: от COVID-19) началась сразу же, как только появились сообщения о неизвестном вирусе. Сейчас по всему миру разрабатывается 141 вакцина. Ученые-разработчики могут быть в месяцах от успеха. И хотя, конечно, гарантии полной защиты нет, но мы на это надеемся, - уточнил глава ВОЗ.

Также гендиректор Гебрейесус сообщил о том, что мир остается крайне незащищенным перед другими угрозами и вызовами. Например, он сообщил о другой пандемии, хоть и «менее заметной», - устойчивости к противомикробным препаратам.

- В течение 15 ближайших лет без эффективных антибиотиков мы можем столкнуться с перспективой мира без операций на открытом сердце или на тазобедренном суставе из-за высокого риска сепсиса, угрожающего жизни, - предупредил генеральный директор ВОЗ.

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