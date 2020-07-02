Лукашенко поручил отвязать дорожный сбор от техосмотра. Когда это произойдет?

Отвязку ТО от госпошлины Лукашенко поставил на личный контроль. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Отчитаться о выполнении президентского распоряжения уполномоченные должны будут в течение квартала

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 1 июля действующий президент Беларуси подписал документ, включающий обширный перечень мер для улучшения «жизнедеятельности граждан». В распоряжении от общих программ по строительству, вопросам ЖКХ и здравоохранения и т. д. есть и адреса с конкретными объектами по всей стране, которые теперь будут возводиться и открываться под особым контролем.

Документ создавался на основании жалоб и обращений белорусов, которые поступали в инициативные группы белорусского лидера во время сбора подписей в поддержку его кандидатуры на президентских выборах 2020 года.

Кроме уже названных вопросов, вошел в документ и «наболевший» техосмотр. Точнее, его отвязка от дорожного сбора.

- Совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению технического осмотра, - поручается в распоряжении.

Напомним, ранее, не заплатив госпошлину, невозможно было пройти технический осмотр, и водители ездили без ТО, нарушая правила и создавая угрозу безопасности дорожного движения.

Когда белорусам можно ждать окончательной отвязки техосмотра от сбора? В документе распоряжения говорится о том, что по поручениям президента предусмотрена ежеквартальная отчетность об их выполнении и информировании граждан о решении вопросов. Так что можно предположить, что в течение 1 - 2 кварталов будет поставлена окончательная точка в этом вопросе. Все заявленные проблемы находятся на контроле КГК и администрации президента.

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