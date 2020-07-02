2020-07-02T11:07:58+03:00
Политика
КП Беларусь

МВД прокомментировало действия милиции во время молитвы активистов в Гомеле

Участники чата «Страна для жизни» собрались в храме и сообщили о милицейских патрулях. МВД ответило: охраняли порядок на Дне молодежи
Павел МИЦКЕВИЧ
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МВД прокомментировало действия милиции во время молитвы активистов в ГомелеМВД прокомментировало действия милиции во время молитвы активистов в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В МВД прокомментировали событие 4-дневной давности в Гомеле. А именно: 28 июня несколько гомельчан договорились посетить литургию в главном православном храме города, чтобы помолиться о задержанных, признанных правозащитниками политзаключенными. Об идее рассказали в городском телеграм-чате.

На молитву собралось немного инициаторов своеобразной акции, зато участники отметили активность милиции. В чатах они написали, что возле храма дежурили патрули, был замечен ОМОН, а неизвестный в штатском снимал на смартфон заходящих в храм людей.

В МВД назвали эту информацию фейком.

- Известный в определенных кругах телеграм-канал («Страна для жизни» - Ред.) сообщил о небывалом количестве милиции в одном из храмов Гомеля. Накануне «активисты» призывали горожан помолиться там за здоровье задержанных. К их удивлению, «активнее всего отозвались силовики», - прокомментировали 2 июня в МВД. - Авторы материала связали наличие спецавтотранспорта, сотрудников ГАИ, патрульных, ОМОНа с политическим контекстом, «позабыв», что в это же время город праздновал День молодежи.

В МВД заявили, что милиционеры охраняли общественный порядок на празднике молодежи, который проходил на набережной возле парка, где находится собор.

- Желающие хайпануть объединили эти события, для убедительности запечатлев стражей правопорядка на фоне храма, - добавили в МВД.

Кстати, в том же чате гомельчан приглашают прийти 3 июля… на пляж. Именно такую форму протеста предложили несогласным с действиями властей. Инициаторы вновь ожидают, что на пляже в этот день милиции будет больше, чем обычно.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

МВД сделало еще одно заявление - о популярном видео, которое тоже назвали фейком:

- Видео «минского беспредела» облетело сеть и стало вирусным. Милиционер с размаху бьет дубинкой мирно сидящего на ступеньках бездомного. С первого раза кажется, что видео снято случайно. Со второго угадывается режиссерская задумка, а с третьего становится понятно, что не Минск это вовсе, и даже не Беларусь!

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