Лукашенко: «Система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы с коронавирусом»

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Президент Беларуси накануне Дня независимости, 2 июля, вручил государственные награды и выступил с речью. Александр Лукашенко заявил, что «система здравоохранения выстояла»:

- Но мы не снижаем градус борьбы с коронавирусом.

Президент особо отметил работу медиков:

- Сейчас на передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. По словам главы государства, «уже сегодня можно сказать: мы победили». Президент пообещал «после окончательной победы над СОVID-19» отдельно встретиться с врачами.

Также Лукашенко отметил сельских тружеников и напомнил, что агропромышленная отрасль - системообразующая в экономике Беларуси. Он заявил, что из-за коронавируса многие страны не провели полноценную посевную, и теперь им грозит голод:

- По оценкам ООН, от 800 млн до 1 млрд населения будут голодать. Вы же сделали все возможное, чтобы в Беларуси, как гласит народная мудрость, был «хлеб і да хлеба».

Президент обратился ко всем приглашенным на вручение госнаград:

- Глядя на вас, я испытываю гордость и самую глубокую признательность. (...) Вы удостоены государственных наград за выдающиеся профессиональные достижения, которые прославляют нашу Беларусь, вписывают в ее современную летопись яркие и запоминающиеся страницы.

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