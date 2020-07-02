2020-07-02T11:30:18+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК ответила на жалобы белорусов о пропаже их подписей в поддержку кандидатов

В Избиркоме рассказали, как проверялась подлинность подписей. И пояснили, что нет правовых оснований, чтобы все-таки учесть подпись избирателя, если территориальная комиссия ее ранее не учла
Надежда БУТОВИЧ
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ЦИК объяснил, почему все подписи за Бабарико жителей Фрунзенского и Московского районов Минска не засчитали.ЦИК объяснил, почему все подписи за Бабарико жителей Фрунзенского и Московского районов Минска не засчитали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На сайте ЦИК появился официальный ответ на массовые (более десяти) обращения белорусов о том, что их подлинные подписи в поддержку того или иного предполагаемого кандидата в президенты не были учтены.

- Заявители потребовали, чтобы им был сообщен порядок отбора подписей, подтверждена законность действий комиссии, а также попросили дать информацию о том, учтена ли их подпись, а если нет - учесть, - пояснили в Центральной комиссии.

Как райкомиссии определяли подлинность подписей? По каждому из возможных кандидатов отбирались подписные листы, на которых - не менее 20% подписей от общего числа подписей в подписных листах, сданных в эту комиссию. И затем, если выявлялось меньше 15% недостоверных подписей от числа проверенных, то проверка завершалась. Засчитывались же в «зачет кандидата» все сданные подписи, кроме недостоверных и не подлежащих учету и проверке. При этом, если выявлялось более 15% недостоверных подписей среди проверенных - для доппроверки сотрудники комиссии дополнительно отбирали еще 15%. Также в общем количестве не считались подписи в листах от избирателей, которые проживают не в этом районе либо городе, подписи, вычеркнутые членами инициативных групп, и все подписи на «анонимном» подписном листе - без сведений о кандидате.

- Процедуру перепроверки подписей избирательное законодательство не предусматривает. Как и не предусмотрено и предоставление избирателю копий материалов проверок. На практике это не может быть реализовано из-за многотысячного количества подписных листов и подписей в них. Нет также и правовых оснований, чтобы удовлетворить обращения избирателей с просьбой все-таки учесть их подпись, когда территориальная комиссия законно не учла все подписи за какого-либо кандидата, как это было с подписями избирателей по Московскому и Фрунзенскому районам Минска в поддержку выдвижения Виктора Бабарико, - резюмировали в ЦИК.

В конце поясняется, что ознакомиться с материалами проверки документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты Беларуси, вправе только лицо, выдвинутое кандидатом в президенты. Это же лицо вправе обращаться в суд в случае отказа ему в регистрации кандидатом в президенты.

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