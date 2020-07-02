Минздрав подписал новый приказ по коронавирусу: беременных перед госпитализацией и пациентов перед плановыми операциями проверят на COVID-19

Кроме того, в указе - рекомендации по лечению ковида для больных с разной степенью тяжести

Изменить размер текста: A A

В среду, 1 июля, Министерством здравоохранения Беларуси издан приказ №690 «О вопросах лечения пациентов с инфекцией COVID-19». Копию документа опубликовал ресурс bymed.top.

По сути, приказом уточняются различные важные аспекты другого документа месячной давности - приказа №615, подписанного Караником в июне.

В новом приказе - рекомендации об организации медпомощи больным с коронавирусом, инструкция об эпидрасследованиях для контактов первого и второго уровней, другие меры по назначениям, лекарствам и так далее.

Кроме того, по решению Минздрава, прописано, кого сейчас в Беларуси будут еще тестировать на коронавирус. Это, например, пациенты, направленные на плановую госпитализацию, - их за 2 - 3 дня до вмешательства будут осматривать на предмет коронавирусных симптомов и, если их нет, тестировать методом ПЦР. Перед операцией попросят на время ограничить контакты. Еще врачи могут попросить о термометрии, если пациента хотят отправить на госпитализацию в терапевтическое или педиатрическое отделения. А вот решения об экспресс-тестах врачи будут сами принимать по ситуации. Так же и с беременными: если полагается госпитализация, то за 2 - 3 дня - осмотр и тест на коронавирус методом ПЦР.

Также в документе указано, как квалифицировать пациентов по степени тяжести заболевания, и описаны симптомы, показатели и подробные протоколы лечения.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ВОЗ сообщил, что ученые вот-вот изобретут вакцину от коронавируса

Всего над «прививкой» трудятся в 141 команде ирусологов и микробиологов (подробности).

«Хотелось справедливости»: гомельчанин месяц добивался, чтобы в свидетельстве о смерти отца указали коронавирус

Сначала в свидетельстве о смерти вместо коронавируса главной причиной поставили онкологию. Сын возмутился (подробности).