2020-07-02T12:27:50+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Минздрав подписал новый приказ по коронавирусу: беременных перед госпитализацией и пациентов перед плановыми операциями проверят на COVID-19

Кроме того, в указе - рекомендации по лечению ковида для больных с разной степенью тяжести
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав прописал, как будут продолжат лечить и контролировать коронавирус.Минздрав прописал, как будут продолжат лечить и контролировать коронавирус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В среду, 1 июля, Министерством здравоохранения Беларуси издан приказ №690 «О вопросах лечения пациентов с инфекцией COVID-19». Копию документа опубликовал ресурс bymed.top.

По сути, приказом уточняются различные важные аспекты другого документа месячной давности - приказа №615, подписанного Караником в июне.

В новом приказе - рекомендации об организации медпомощи больным с коронавирусом, инструкция об эпидрасследованиях для контактов первого и второго уровней, другие меры по назначениям, лекарствам и так далее.

Кроме того, по решению Минздрава, прописано, кого сейчас в Беларуси будут еще тестировать на коронавирус. Это, например, пациенты, направленные на плановую госпитализацию, - их за 2 - 3 дня до вмешательства будут осматривать на предмет коронавирусных симптомов и, если их нет, тестировать методом ПЦР. Перед операцией попросят на время ограничить контакты. Еще врачи могут попросить о термометрии, если пациента хотят отправить на госпитализацию в терапевтическое или педиатрическое отделения. А вот решения об экспресс-тестах врачи будут сами принимать по ситуации. Так же и с беременными: если полагается госпитализация, то за 2 - 3 дня - осмотр и тест на коронавирус методом ПЦР.

Также в документе указано, как квалифицировать пациентов по степени тяжести заболевания, и описаны симптомы, показатели и подробные протоколы лечения.

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