Евро на торгах 2 июля достиг трехмесячного максимума

Подорожал и российский рубль, а курс доллара немного снизился

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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 2 июля евро вновь подорожал и достиг трехмесячного максимума. По данным на полдень, европейская валюта поднялась на 0,28% (+0,0076 руб.) до BYN2,7304.

Подорожал и российский рубль - на 0,56%. По данным на 12.00, его курс составил 3,4347 белорусских рубля за 100 российских (+0,0188). Укрепление российской валюты связано с ростом цены накануне на нефть Brent - до $42,3 за баррель.

Соответственно, курс доллара немного снизился - до BYN2,4212. Курс американской валюты опустился на 0,13% (-0,0031).

Торги пока продолжаются. Установившийся 2 июля окончательный курс будет актуален на ближайшие три дня. Поскольку 3 июля в Беларуси - официальный выходной по случаю Дня независимости, торги в пятницу проводиться не будут.