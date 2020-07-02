В Могилевской области за прошедшие сутки спасатели нашли двоих заблудившихся в лесах грибников

Третий ушел еще 30 июня. Его до сих пор не нашли

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1 июля работники службы МЧС были проинформированы сразу о трех случаях потерявшихся в лесах людей в Кировском, Чериковском и Березинском районах, сообщает МЧС.

Сперва, ближе к трем часам, на пульт сотрудникам Кировского райотдела МЧС сообщение пришло от самой заблудившейся. Она самостоятельно не могла выйти из из леса. В 10.00 она пошла в лес за грибами из деревни Охотичи. В 16.19 грибница услыхала звук сигнала автоцистерны и вышла. Медпомощь ей была не нужна.

В 17.40 сообщение поступило в Чериковском районе. О заблудившемся сообщила его жена. В 14.30 мужчина отделился от группы грибников недалеко от Драгунских Хуторов и пропал. Ближе к семи вечера сотрудники МЧС его нашли. После того, как он был осмотрен медработниками, в госпитализации нужды не было.

Сейчас ведутся поиски грибника в Березинском районе. 30 июня около 15.00 он вышел из деревни Положино по направлению к деревне Борки без какого-либо средства связи. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

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