2020-07-02T12:54:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Маршрутка врезалась в МАЗ в Воложинском районе: 7 пострадавших

По предварительной информации, водитель буса уснул за рулем
Павел МИЦКЕВИЧ
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Маршрутка врезалась в МАЗ в Воложинском районе. Фото: МВДМаршрутка врезалась в МАЗ в Воложинском районе. Фото: МВД
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2 июля утром в Воложинском районе маршрутка «Лида - Минск» влетела в попутный МАЗ - семь человек оказались в больнице. Авария произошла около 10 часов на 81-м километре трассы М6 «Минск - Гродно».

Пассажирский микроавтобус Mercedes въехал в кузов грузовика МАЗ, который двигался впереди в попутном направлении. В результате ДТП пострадали семь пассажиров маршрутки, все они доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель буса, 37-летний мужчина, уснул за рулем.

- Устанавливаются причины аварии. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа, - сообщает МВД.

О степени тяжести пострадавших пока не уточняется.

Маршрутка врезалась в МАЗ: 7 пострадавших. Фото: МВД

Маршрутка врезалась в МАЗ: 7 пострадавших. Фото: МВД

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