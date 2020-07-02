2020-07-02T13:01:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Захватил фельдшера в качестве заложника, чтобы сбежать: в Петрикове будут судить рецидивиста

Мужчина сослался на плохое самочувствие и попросил вызвать медработника
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Петрикове будут судить рецидивистаВ Петрикове будут судить рецидивистаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Вор-рецидивист из Петриковского района обвиняется в покушении на побег из-под стражи с угрозой применения насилия, захвате заложника и насилии в отношении милиционеров. По этим трем статьям, а еще и за очередную кражу, мужчину будут судить.

После отсидки за предыдущие кражи мужчина совершил еще десять хищений в 2019 году, его снова задержали.

- Находясь в изоляторе временного содержания Петриковского РОВД, имея умысел на побег из-под стражи, сослался на плохое самочувствие и попросил вызвать медработника, - сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области. - При доставлении для медосмотра, подбежал к фельдшеру и захватил его в качестве заложника, приставив к шее подготовленный заранее заостренный металлический предмет.

Но сбежать не удалось - милиционеры обезвредили злоумышленника, при этом он причинил телесные повреждения одному из правоохранителей, сообщает Генеральная прокуратура.

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