В Минске торжественно открыли аллею Дружбы стран СНГ

В конце мероприятия гостями были возложены цветы к стеле «Минск — город-герой»

Предложение о её закладке было внесено весной 2020 г. чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в РБ, постоянным полномочным представителем Республики Молдова при уставных и других органах СНГ Виктором Сорочаном

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В Минске торжественно открыта аллея Дружбы стран СНГ.

Предложение о её закладке было внесено весной 2020 г. чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в РБ, постоянным полномочным представителем Республики Молдова при уставных и других органах СНГ Виктором Сорочаном, сообщают Минск-Новости.

Участие в церемонии открытия приняли постоянные полномочные представители государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества, представители Минского городского исполнительного комитета, общественных организаций.

Минутой молчания гости почтили память павших в Великой Отечественной войне.

В конце мероприятия гостями были возложены цветы к стеле «Минск — город-герой».

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