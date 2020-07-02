2020-07-02T13:16:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске торжественно открыли аллею Дружбы стран СНГ

Предложение о её закладке было внесено весной 2020 г. чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в РБ, постоянным полномочным представителем Республики Молдова при уставных и других органах СНГ Виктором Сорочаном
Сергей Диндиков
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В конце мероприятия гостями были возложены цветы к стеле «Минск — город-герой»В конце мероприятия гостями были возложены цветы к стеле «Минск — город-герой»
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В Минске торжественно открыта аллея Дружбы стран СНГ.

Предложение о её закладке было внесено весной 2020 г. чрезвычайным и полномочным послом Республики Молдова в РБ, постоянным полномочным представителем Республики Молдова при уставных и других органах СНГ Виктором Сорочаном, сообщают Минск-Новости.

Участие в церемонии открытия приняли постоянные полномочные представители государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества, представители Минского городского исполнительного комитета, общественных организаций.

Минутой молчания гости почтили память павших в Великой Отечественной войне.

В конце мероприятия гостями были возложены цветы к стеле «Минск — город-герой».

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