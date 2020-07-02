2020-07-02T13:43:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2020 года: всего 274 новых случаев, но 7 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2020 года
Павел МИЦКЕВИЧ
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За сутки в Беларуси 274 новых случаев, 7 умершихЗа сутки в Беларуси 274 новых случаев, 7 умершихФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство здравоохранения Беларуси 2 июля опубликовало официальную статистику о распространении коронавируса в стране. По официальным данным, зарегистрированы 62 тыс. 698 человек с положительным тестом на COVID-19 (это плюс 274 новых случая за сутки — ред.).

А выписаны уже 48 тыс. 738 пациентов, которые перенесли коронавирус. Всего проведено 1 млн. 28 тыс. 349 тестов.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве. То есть, за сутки, официально, умерли 7 человек.

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Последние новости о коронавирусе в Беларуси на 2 июля 2020 года

Минздрав сообщил о снижении заболеваемости (подробности).

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