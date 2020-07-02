2020-07-02T14:22:43+03:00
Минск
КП Беларусь

За горячую воду придется заплатить. Стало известно, как минчанам компенсируют проблемы с водой

Ранее сообщалось, что жителям столицы, пострадавшим из-за некачественной воды, не нужно будет платить за нее в июне
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят только от уплаты за холодную воду и водоотведение. За горячую все же придется платитьМинчан, пострадавших от некачественной воды, освободят только от уплаты за холодную воду и водоотведение. За горячую все же придется платитьФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Об этом 29 июня заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Перечня адресов и услуг, за которые не надо будет платить минчанам в июне, он не сообщал. Подробности появились только сейчас.

Как оказалось, пострадавших минчан освободят только от платы за холодную воду и водоотведение. А вот горячую воду все же придется оплатить. Такое решение принято городскими властями 2 июля, сообщает официальный telegram-канал Мингорисполкома.

Конкретного перечня адресов пока нет, его городские власти обещают сформировать и передать в расчетно-справочные центры в течение трех рабочих дней с момента принятия решения. Учитывая длинные выходные, он появится не раньше 8 июля. Сообщается лишь, что это будут жители Фрунзенского, Московского и части других домов столицы, у которых были проблемы с водой.

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