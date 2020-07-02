2020-07-02T14:42:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Рубрику белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с утренней программы ОНТ

По словам пресс-секретаря ОНТ Ирины Ромбальской, Станюта сама знает, какие правила она нарушила
Сергей Диндиков
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Ранее Мелитина Станюта весьма остро реагировала на политические события в БеларусиРанее Мелитина Станюта весьма остро реагировала на политические события в БеларусиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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«Рубрику Мелитины Станюты сняли с эфира в связи с нарушениями корпоративных правил», - заявила пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская, пишет The village.

По словам пресс-секретаря, никакой речи пока о прекращении программы нет. И что с ней даже никто не разговаривал на эту тему.

Ромбальской задали вопрос, когда всё же Станюту все снова увидят в эфире? На что та сказала, что спортсменка сама разберется внутри компании, а потом уже появится решение. «У рубрики есть другая ведущая тоже. Рубрика сама по себе выходит и будет выходить», - сказала Ромбальская.

Ранее белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта весьма остро реагировала на политические события в Беларуси. В частности, смело высказывалась в своем инстаграме.

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Рубрику белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с утренней программы ОНТ
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