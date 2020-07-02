2020-07-02T16:37:30+03:00
Общество
КП Беларусь

С начала 2020 года число интернет-магазинов в Беларуси выросло на 6,5%

На 1 июля в торговом реестре зарегистрирован 24 021 интернет-магазин
Сергей Диндиков
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Розничной торговлей в них занимаются 14 943 субъекта. Из них 6 318, что составляет 42,3% - юрлица, а 8 625 – это 57,7% являются индивидуальными предпринимателямиРозничной торговлей в них занимаются 14 943 субъекта. Из них 6 318, что составляет 42,3% - юрлица, а 8 625 – это 57,7% являются индивидуальными предпринимателямиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 1 января 2020 года количество интернет-магазинов в Беларуси выросло на 6,5%, сообщила 2 июля начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает БЕЛТА.

На 1 июля торговый реестр выдал 24 021 интернет-магазин. Прирост к началу текущего года составил 6,5%, или 1469 единиц. Из них 11 406 - это 47,5% - собственность юридических лиц, 12 615 - это 52,5% - является собственностью индивидуальных предпринимателей.

В последнюю пятилетку, исходя из данных торгового реестра, число интернет-магазинов увеличилось на 10 922, что составляет 93,9%. На 1 января 2020 года общее число составляло 22 552.

Что касается регионального отношения, то по количеству зарегистрированных интернет-магазинов лидирует Минск - 15 059 - это 62,7% от общего числа. Далее следует Минская область - 3670 - это 15,3%. Бронза по количеству у Брестской области 1354 интернет-магазина (5,6%), четвертое место у Гомельской области - 1113, что составляет 4,6%, пятое достается Гродненской - 984 (4,1%) и завершают количество магазинов Могилевской - 931 (3,9%) и Витебской - 910 интернет-магазинов, что составляет всего 3,8%.

Розничной торговлей в них занимаются 14 943 субъекта. Из них 6318, что составляет 42,3% - юрлица, а 8 625 - это 57,7% - являются индивидуальными предпринимателями.

В очередной раз начальник управления напомнила, что в интернет-магазинах запрещено продавать алкоголь, слабоалкогольные напитки и пиво, БАДы, ветеринарные средства, лекарства, оружие и патроны, пиротехнику, семена мака, сигареты, жидкости для электронных систем курения, ювелирные изделия, монеты из драгметаллов и некоторые другие товары.

Скоропортящиеся продукты и спортивное питание можно реализовывать в интернет-магазине, если у продавца есть торговый объект, где продают и хранят такую продукцию, а также если продавцом является изготовитель такой продукции (при этом не важно, есть ли у него торговый объект).

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