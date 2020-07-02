2020-07-02T16:41:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ехал по тротуару, а потом - 120 км/ч: в Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто

Пьяный водитель не остановился даже перед Geely, которая перекрыла дорогу
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто. Фото: скриншот видео МВДВ Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто. Фото: скриншот видео МВД
Изменить размер текста:

Необычное ДТП в Бобруйске: пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны МВД. Это произошло ночью 2 июля. А предшествовала аварии погоня на высоких скоростях.

- Наряд местного отдела охраны заметил, как Subaru Forester ехала по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться, - сообщает МВД Беларуси. - Во время преследования в городе скорость иномарки достигала 120 км/ч.

В конце концов милицейский Geely перекрыл дорогу, но и это не остановило нарушителя: он врезался с «китайцем» лоб в лоб. К счастью, никто не пострадал.

- Двое пассажиров и 39-летний водитель Subaru были пьяны, - добавили в МВД. В частности, в крови водителя нашли 2 промилле алкоголя.

Как выяснилось, нарушитель - бесправник. На него составили протоколы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко о независимости: Мы сохраним мирную и независимую страну
Бабарико уже в суде? Стало известно, в чем его обвиняют
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом
Лукашенко принимает участие в торжественном собрании: «Белорусы шли к своей независимости более тысячи лет!»
Архиепископ Кондрусевич в Будславе: «Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми»
Ехал по тротуару, а потом - 120 км/ч: в Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто
С начала 2020 года число интернет-магазинов в Беларуси выросло на 6,5%
Рубрику белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с утренней программы ОНТ
За горячую воду придется заплатить. Стало известно, как минчанам компенсируют проблемы с водой
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2020 года: всего 274 новых случая, но 7 умерших
В Минске торжественно открыли Аллею Дружбы стран СНГ
Захватил фельдшера в качестве заложника, чтобы сбежать: в Петрикове будут судить рецидивиста
Маршрутка врезалась в МАЗ в Воложинском районе: 7 пострадавших
В Могилевской области за прошедшие сутки спасатели нашли двоих заблудившихся в лесах грибников
Евро на торгах 2 июля достиг трехмесячного максимума
Минздрав подписал новый приказ по коронавирусу: беременных перед госпитализацией и пациентов перед плановыми операциями проверят на COVID-19
ЦИК ответила на жалобы белорусов о пропаже их подписей в поддержку кандидатов
Лукашенко: «Система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы с коронавирусом»
МВД прокомментировало действия милиции во время молитвы активистов в Гомеле
Лукашенко поручил отвязать дорожный сбор от техосмотра. Когда это произойдет?
Глава ВОЗ: «Сейчас в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса, и у ученых - месяцы до успеха»
«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости