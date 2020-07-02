Ехал по тротуару, а потом - 120 км/ч: в Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто

Пьяный водитель не остановился даже перед Geely, которая перекрыла дорогу

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Необычное ДТП в Бобруйске: пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны МВД. Это произошло ночью 2 июля. А предшествовала аварии погоня на высоких скоростях.

- Наряд местного отдела охраны заметил, как Subaru Forester ехала по тротуару. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться, - сообщает МВД Беларуси. - Во время преследования в городе скорость иномарки достигала 120 км/ч.

В конце концов милицейский Geely перекрыл дорогу, но и это не остановило нарушителя: он врезался с «китайцем» лоб в лоб. К счастью, никто не пострадал.

- Двое пассажиров и 39-летний водитель Subaru были пьяны, - добавили в МВД. В частности, в крови водителя нашли 2 промилле алкоголя.

Как выяснилось, нарушитель - бесправник. На него составили протоколы.