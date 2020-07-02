2020-07-02T17:18:12+03:00
Политика
КП Беларусь

Архиепископ Кондрусевич в Будславе: «Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми»

По словам иерарха, «надо не бояться, а открыть сердца Иисусу, чтобы он был в нас и нашем народе, который выбирает свое будущее»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Кондрусевич рассказал о том, какими должны быть выборы. Фото: catholic.byКондрусевич рассказал о том, какими должны быть выборы. Фото: catholic.by
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Глава Конференции католических епископов в Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич во время проповеди в Будславе сказал о том, что грядущие президентские выборы должны быть честными, свободными и справедливыми. Напомним, 1 - 2 июля в католическом санктуарии в Мядельском районе проходят ежегодные торжества в честь иконы Божьей Матери Будславской.

- Бог утешил апостолов на море и сказал: не бойтесь. И нам надо не бояться, а открыть сердца Иисусу, чтобы он был в нас и нашем народе, который выбирает свое будущее, - сказал митрополит Кондрусевич во время торжественной святой Мессы, которая транслировалась онлайн.

По словам главы белорусских католических епископов, «корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взволнованном социально-политическими волнами море».

Иерарх подчеркнул, что «заложенный Творцом принцип свободной воли предусматривает возможность свободного выбора, что будет способствовать так нужной в наше время консолидации нашего общества».

- Выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны происходить в духе взаимоуважения между разными общественными и политическими силами, - выразил свою позицию архиепископ.

«Если довериться Христу, а разные общественные и политические силы будут действовать с духом Евангелия и заботиться о совместном благе страны, то Господь бурю заменит на штиль» и поможет стать «одним народом, взаимно любящими и уважающими братьями и сестрами», заверил представитель Католической церкви.

Он добавил, что, согласно учению святого Папы Римского Иоанна Павла II, «в разнородности должно проявляться единство во имя достижения совместного добра для единого нашего Отечества».

Напомним, ксендзы из Брестской области отправились в Будслав на мотоциклах: «Мы объедем всю Беларусь!»

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