Лукашенко принимает участие в торжественном собрании: «Белорусы шли к своей независимости более тысячи лет!»
Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко принимает участие в торжественном собрании, которое приурочено ко Дню Независимости.
«Белорусы шли к своей независимости более тысячи лет. И это постоянно был путь борьбы», - заявил Лукашенко.
Президент также добавил, что День Независимости - главный государственный праздник. И он стал символом свободы белорусского народа, который смог победить в самой страшной войне.
В зале Дворца Республики находятся высшие должностные лица, представители республиканских органов государственного управления и другие. На праздник также приглашены ветераны Великой Отечественной войны.
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