Лукашенко принимает участие в торжественном собрании: «Белорусы шли к своей независимости более тысячи лет!»

Лукашенко принимает участие в участие в торжественном собрании, которое приурочено к 3 июля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Президент подчеркнул, что День Независимости - главный государственный праздник

Изменить размер текста: A A

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко принимает участие в торжественном собрании, которое приурочено ко Дню Независимости.

«Белорусы шли к своей независимости более тысячи лет. И это постоянно был путь борьбы», - заявил Лукашенко.

Президент также добавил, что День Независимости - главный государственный праздник. И он стал символом свободы белорусского народа, который смог победить в самой страшной войне.

В зале Дворца Республики находятся высшие должностные лица, представители республиканских органов государственного управления и другие. На праздник также приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости.

Президент озвучил официальное поздравлением с госпраздником за день до торжества. (подробности)