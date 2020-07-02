Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом

2 июля, днем, документы для регистрации Лукашенко кандидатом были принесены в Центризбирком. Фото: ria.ru

Таким образом, на сегодняшний день в Центризбирком свои документы подали все потенциальные кандидаты в президенты

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2 июля на регистрацию действующего президента Александра Лукашенко кандидатом в президенты подали документы в ЦИК, сообщил Sputnik.

Документы на регистрацию кандидаты в президенты должны подать не позже 4 июля. На утро четверга в Центризбиркоме были собрания представителей шести претендентов. Не было заявки только от действующего главы государства Александра Лукашенко.

2 июля, днем, документы для регистрации Лукашенко кандидатом были принесены в Центризбирком. Их доставил глава инициативной группы кандидата - руководитель профсоюза Беларуси Михаил Орда.

Согласно законам, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата, нужно собрать 100 тысяч подписей. Действующий президент перевыполнил план в 19 раз. В Центризбирком также подали заявление о согласии участвовать в выборах, автобиографию и декларацию за предыдущий год.

Ранее документы на регистрацию были поданы штабами Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Анной Канопацкой и Светланой Тихановской. Однако далее участвовать Цепкало не сможет. ЦИК ему засчитал всего 75 тыс. подписей.