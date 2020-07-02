2020-07-02T17:45:51+03:00
Политика
КП Беларусь

Бабарико уже в суде? Стало известно, в чем его обвиняют

По такому обвинению потенциального кандидата могут приговорить к длительному сроку заключения
Павел МИЦКЕВИЧ
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Стало известно, в чем обвиняют БабарикоСтало известно, в чем обвиняют БабарикоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Штаб Виктора Бабарико обнародовал фото, которое сделано в Минском городском суде. На снимке виден список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию.

Судя по информации в этом списке, потенциального кандидата в президенты обвиняют в отмывании денег, полученных преступным путем (по ч.2 ст. 235 Уголовного кодеса Беларуси), в уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст. 243) и в даче взятки (ч. 2 ст 431) УК РБ. По такому обвинению суд может приговорить Бабарико к длительному сроку заключения в колонии.

Его сына Эдуарда обвиняют по одной статье - «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Также по делу проходит, судя по опубликованной информации, Дмитрий Карако - это координатор инициативной группы Бабарико. Ему тоже инкриминируют уклонение от уплаты налогов.

О дате судебного заседания не было известно. В расписании процессов Минского городского суда на сайте Верховного суда «дела Бабарико» мы не нашли. Раньше обвинение, которые было предъявлено возможному кандидату в президенты, не разглашалось.

Судя по всему, речь идет об аппеляции по задержаниям либо мере пресечения. По информации КП, суд уже состоялся 2 июня.

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