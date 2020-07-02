Лукашенко о независимости: Мы сохраним мирную и независимую страну

Президент добавил, что «никакие передряги» не смогут этому помешать

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Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко находится во Дворце Республики и принимает участие в торжественном собрании, которое приурочено к празднованию Дня Независимости.

«Истоки своей независимости белорусское государство берет еще в седой древности. Народ постоянно сражался за свою Родину. И несмотря ни на что, сумел сберечь свои традиции и самобытность. И мы просто обязаны сохранить мирную и независимую Беларусь», - подчеркнул Лукашенко.

Президент добавил, что «никакие передряги» не смогут этому помешать. Он также отметил, что независимость - это свобода, которая живет в сердце. И именно она помогает людям сохранить связь со своей родной землей, оставаться самобытными, беречь свой национальный язык.

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