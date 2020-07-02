Лукашенко подчеркнул, что если «пойдем за заграничными кукловодами, то перестанем быть белорусами»

Лукашенко подчеркнул, что если «пойдем за кукловодами, то перестанем быть белорусами». Фото: belta.by

Президент заявил, что время ставит белорусский народ перед новым вызовом

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Как сообщает БелТА, Лукашенко принимает участие в торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

«Если мы пойдем за кукловодами, которые навязывают нам свои сценарии, то перестанем быть белорусами. Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны", - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что время ставит белорусский народ перед новым вызовом.

«Мир находится на грани смены эпох. Каждый мыслящий человек задается вопросом: какое место в геополитическом пространстве в ближайшем будущем займет Беларусь?», - отметил Лукашенко.

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