2020-07-02T19:00:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси установлена периодичность уборки подъездов

Проведение сухой уборки во вспомогательных помещениях от мусора на первых этажах и кабин лифтов должно происходить еженедельно, не менее двух раз в неделю
Сергей Диндиков
Поделиться:
По мере необходимости проведутся дезинфекция (уничтожение микробов), дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов)По мере необходимости проведутся дезинфекция (уничтожение микробов), дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов)Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Беларуси установлены перечни работ для санитарного содержания вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов, а также временные периоды, за которые они должны выполняться. Предусмотрены перечни постановлением Министерства ЖКХ от 12 июня 2020 года. Сейчас его официально опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В документе прописано, что проведение сухой уборки во вспомогательных помещениях от мусора на первых этажах и кабин лифтов должно происходить еженедельно, не менее двух раз в неделю. Такая же уборка, только в домах без лифтов, должна осуществляться не меньше чем один раз в неделю, а в домах с лифтами - не менее чем два раза в месяц. Влажная уборка вспомогательных помещений, кроме технических, в домах без лифтов будет не менее чем два раза в месяц. В домах, где есть лифты, - не меньше чем один раз в месяц. Помывка кабин лифтов должна осуществляться не менее раза в месяц.

Один раз в год должно проходить протирание стен, дверей, плафонов и отопительных приборов влажной тряпкой, а также обметание пыли с потолков. Также раз в год будут прибраны подвал, техническое подполье, чердак, технический этаж и другие техпомещения. Теперь подъездные окна служба обязана мыть тоже раз в год, а очистка доски объявлений будет выполняться раз в неделю.

По мере необходимости проведутся дезинфекция (уничтожение микробов), дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов).

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медики определили, какая уборка может убить коронавирус

В больнице Сингапура провели эксперимент: сколько вируса остается на поверхностях после мытья и дезинфекции (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться
Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв
В Беларуси установлена периодичность уборки подъездов
Лукашенко подчеркнул, что если «пойдем за заграничными кукловодами, то перестанем быть белорусами»
Лукашенко о Беларуси: Страна будет идти своим путем, чего бы это не стоило
Лукашенко о независимости: Мы сохраним мирную и независимую страну
Бабарико уже в суде? Стало известно, в чем его обвиняют
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом
Лукашенко принимает участие в торжественном собрании: «Белорусы шли к своей независимости более тысячи лет!»
Архиепископ Кондрусевич в Будславе: «Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми»
Ехал по тротуару, а потом - 120 км/ч: в Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто
С начала 2020 года число интернет-магазинов в Беларуси выросло на 6,5%
Рубрику белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с утренней программы ОНТ
За горячую воду придется заплатить. Стало известно, как минчанам компенсируют проблемы с водой
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2020 года: всего 274 новых случая, но 7 умерших
В Минске торжественно открыли Аллею Дружбы стран СНГ
Захватил фельдшера в качестве заложника, чтобы сбежать: в Петрикове будут судить рецидивиста
Маршрутка врезалась в МАЗ в Воложинском районе: 7 пострадавших
В Могилевской области за прошедшие сутки спасатели нашли двоих заблудившихся в лесах грибников
Евро на торгах 2 июля достиг трехмесячного максимума
Минздрав подписал новый приказ по коронавирусу: беременных перед госпитализацией и пациентов перед плановыми операциями проверят на COVID-19
ЦИК ответила на жалобы белорусов о пропаже их подписей в поддержку кандидатов
Лукашенко: «Система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы с коронавирусом»
МВД прокомментировало действия милиции во время молитвы активистов в Гомеле
Лукашенко поручил отвязать дорожный сбор от техосмотра. Когда это произойдет?
Глава ВОЗ: «Сейчас в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса, и у ученых - месяцы до успеха»
«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости