В Беларуси установлена периодичность уборки подъездов

Проведение сухой уборки во вспомогательных помещениях от мусора на первых этажах и кабин лифтов должно происходить еженедельно, не менее двух раз в неделю

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В Беларуси установлены перечни работ для санитарного содержания вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов, а также временные периоды, за которые они должны выполняться. Предусмотрены перечни постановлением Министерства ЖКХ от 12 июня 2020 года. Сейчас его официально опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В документе прописано, что проведение сухой уборки во вспомогательных помещениях от мусора на первых этажах и кабин лифтов должно происходить еженедельно, не менее двух раз в неделю. Такая же уборка, только в домах без лифтов, должна осуществляться не меньше чем один раз в неделю, а в домах с лифтами - не менее чем два раза в месяц. Влажная уборка вспомогательных помещений, кроме технических, в домах без лифтов будет не менее чем два раза в месяц. В домах, где есть лифты, - не меньше чем один раз в месяц. Помывка кабин лифтов должна осуществляться не менее раза в месяц.

Один раз в год должно проходить протирание стен, дверей, плафонов и отопительных приборов влажной тряпкой, а также обметание пыли с потолков. Также раз в год будут прибраны подвал, техническое подполье, чердак, технический этаж и другие техпомещения. Теперь подъездные окна служба обязана мыть тоже раз в год, а очистка доски объявлений будет выполняться раз в неделю.

По мере необходимости проведутся дезинфекция (уничтожение микробов), дезинсекция (уничтожение насекомых), дератизация (уничтожение грызунов).

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

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