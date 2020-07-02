Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв

Лукашенко отметил, что "Беларусь сегодня на разрыв". Фото: belta.by

Белорусский лидер также заявил, что хочет, чтобы «к стране относились по-человечески»

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Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко находится во Дворце Республики и принимает участие в торжественном собрании, которое приурочено ко Дню Независимости.

Белорусский лидер заявил, что очень хочет, чтобы «к стране относились по-человечески».

«Нас боятся сейчас потерять на Востоке, я понимаю братьев-россиян. Но мы никуда бежать не собираемся. Мы не хотим, чтобы нами понукали с Запада. Вот французы недавно отличились. Им ли об этом говорить, когда еще "желтые жилеты" не сошли с улиц?», - отметил президент.

Лукашенко добавил, что сейчас идет конкурентная борьба, из которой белорусы должны выйти красиво.

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