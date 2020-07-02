2020-07-02T19:03:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться

Президент добавил, что на «выборах нужно будет взять голову в руки и решить, с кем идти дальше»
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Лукашенко призвал отбросить жалость и сделать выбор 9 августа. Фото: belta.byЛукашенко призвал отбросить жалость и сделать выбор 9 августа. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В Телеграм-канале Пул Первого разместили видео с торжественного собрания, где Лукашенко рассказал о предстоящих выборах.

«Без всякой жалости 9 августа вы должны взять голову в руки, подумать и решить, с кем вы дальше будете жить и строить суверенную и независимую Беларусь для своих детей», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что «Лукашенки приходят и уходят, он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться». И призвал отбросить эмоции, ведь именно на них сегодня пытаются играть.

«Используют новые технологии, интернет. Мы белорусы и должны показать, что разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны пройти этот период достойно», — подчеркнул Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв.

Белорусский лидер также заявил, что хочет, чтобы «к стране относились по-человечески». (подробности)

Лукашенко про 9 августа, политтехнологии и "интернетовские хитросплетения".

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться
Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв
В Беларуси установлена периодичность уборки подъездов
Лукашенко подчеркнул, что если «пойдем за заграничными кукловодами, то перестанем быть белорусами»
Лукашенко о Беларуси: Страна будет идти своим путем, чего бы это не стоило
Лукашенко о независимости: Мы сохраним мирную и независимую страну
Бабарико уже в суде? Стало известно, в чем его обвиняют
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидата
Штаб Лукашенко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом
Лукашенко принимает участие в торжественном собрании: «Белорусы шли к своей независимости более тысячи лет!»
Архиепископ Кондрусевич в Будславе: «Выборы должны быть честными, свободными и справедливыми»
Ехал по тротуару, а потом - 120 км/ч: в Бобруйске бесправник протаранил милицейское авто
С начала 2020 года число интернет-магазинов в Беларуси выросло на 6,5%
Рубрику белорусской гимнастки Мелитины Станюты сняли с утренней программы ОНТ
За горячую воду придется заплатить. Стало известно, как минчанам компенсируют проблемы с водой
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июля 2020 года: всего 274 новых случая, но 7 умерших
В Минске торжественно открыли Аллею Дружбы стран СНГ
Захватил фельдшера в качестве заложника, чтобы сбежать: в Петрикове будут судить рецидивиста
Маршрутка врезалась в МАЗ в Воложинском районе: 7 пострадавших
В Могилевской области за прошедшие сутки спасатели нашли двоих заблудившихся в лесах грибников
Евро на торгах 2 июля достиг трехмесячного максимума
Минздрав подписал новый приказ по коронавирусу: беременных перед госпитализацией и пациентов перед плановыми операциями проверят на COVID-19
ЦИК ответила на жалобы белорусов о пропаже их подписей в поддержку кандидатов
Лукашенко: «Система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы с коронавирусом»
МВД прокомментировало действия милиции во время молитвы активистов в Гомеле
Лукашенко поручил отвязать дорожный сбор от техосмотра. Когда это произойдет?
Глава ВОЗ: «Сейчас в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса, и у ученых - месяцы до успеха»
«Будущее - на принципах справедливости и заботы о людях»: Лукашенко 2 июля поздравил белорусов с Днем Независимости