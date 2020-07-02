Видеофакт. Лукашенко про выборы: Лукашенки приходят и уходят, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться

Президент добавил, что на «выборах нужно будет взять голову в руки и решить, с кем идти дальше»

Изменить размер текста: A A

В Телеграм-канале Пул Первого разместили видео с торжественного собрания, где Лукашенко рассказал о предстоящих выборах.

«Без всякой жалости 9 августа вы должны взять голову в руки, подумать и решить, с кем вы дальше будете жить и строить суверенную и независимую Беларусь для своих детей», — отметил Лукашенко.

Он также добавил, что «Лукашенки приходят и уходят, он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться». И призвал отбросить эмоции, ведь именно на них сегодня пытаются играть.

«Используют новые технологии, интернет. Мы белорусы и должны показать, что разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны пройти этот период достойно», — подчеркнул Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко про отношения с Западом и Востоком: Беларусь сегодня на разрыв.

Белорусский лидер также заявил, что хочет, чтобы «к стране относились по-человечески». (подробности)