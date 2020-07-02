Совпадение? Алексея Гросса, который победил на «Славянском базаре», отчислили из Университа культуры

Певец уверен, что это произошло из-за его публикации в социальных сетях. Но в университете сказали обратное

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В своем Инстаграм певец Алексей Гросс, который победил на «Славянском базаре» в 2016 году, рассказал, что ему 1 июля пришло сообщение об исключении с 4-курса Университета культуры.

«Да, я не являюсь отличником и у меня были задолженности, но это все было оговорено. Наверное, совпадение?», — спрашивает Алексей.

Он также добавил, что причина, по которой его исключили — неуспеваемость.

«Мне действительно приходилось пропускать занятия сходя из своего рода деятельности. В апреле мне позвонили из университета и сказали, чтобы я написал заявление на академотпуск. Или же, заявление, где я обещаю в течение следующего месяца разобраться со всеми задолженностями», — рассказал исполнитель.

По словам Алексея, затем началась пандемия, но в университете ему удалось договориться о том, что как только обстановка нормализуется, то не все сдаст. Было решено созвониться. Но никто так и не связался с ним из университета. А уже на днях ему пришло письмо об исключении из ВУЗа.

Певец связывает это с тем, что в социальных сетях не так давно он разместил публикации, где высказывает свою гражданскую позицию. После этого его исключили сразу из нескольких концертов.

Как удалось узнать tut.by, в Университете культуры, по словам декана факультета заочного обучения Елены Корсаковой, отчислили Алексея из-за неуспеваемости.

«Это никак не связно с его отстранением от концертов», — пояснила Корсакова.